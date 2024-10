Bariri: Alunos da Escola Idalina vencem concurso do TCE

Os alunos Helena Francelin Valencise, Lais Dos Santos Lopes e Vinícius de Lima Dalberto, da Escola Estadual Professora Idalina Vianna Ferro, de Bariri, foram vencedores do Concurso ‘Faça (a sua) parte!’, de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação.

Eles foram orientados pelo professor Ronaldo Cesar Camassola. Estão em São Paulo juntamente com Adriana Alonso, da Diretoria de Ensino de Jaú, para a premiação, marcada para quinta-feira (31), às 10h, no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, em São Paulo.

O concurso é parte integrante das ações comemorativas do centenário do TCE. Voltado a estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, o programa estimula o debate sobre a importância dos recursos públicos e seu uso de forma sustentável, além do papel do controle social na fiscalização da boa aplicação.

Ao todo, seis professores e 18 alunos serão contemplados na solenidade. Os três primeiros colocados de cada categoria, incluindo alunos e professores, receberão notebooks, tablets e leitores de e-book portátil.

No dia 11 de outubro, a comissão organizadora do evento divulgou a lista dos vencedores Na quinta-feira (31), durante a solenidade, será revelada a ordem de classificação final dos premiados, por cada categoria.

O edital do programa deste ano inovou ao solicitar que grupos formados por três alunos produzissem um vídeo sobre um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

De novo Bariri

Em novembro do ano passado o TCE fez entrega dos prêmios aos vencedores do Concurso de Redação 2023, realizado em parceria com a Secretaria Estadual da Educação. A solenidade ocorreu no Auditório da Corte.

Uma aluna da Escola Estadual Professora Ephigênia Cardoso Machado Fortunato, de Bariri, se destacou entre os melhores.

Na oportunidade, Maria Julia Rosa Rodrigues cursava o 6º ano do Ensino Fundamental Integral II. Para elaborar a redação foi orientada pela professora de Língua Portuguesa Rita Pegoraro.