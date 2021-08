Apae retorna às aulas presenciais com 60% dos alunos

Equipe da Apae vai entregar para cada aluno sacochila (material escolar); uniformes e caixa sensorial – Divulgação

Denis e Jean Paulo estão entre os alunos que já frequentam as aulas presenciais e participam do projeto de artes da pintura de Volpi – Divulgação

Dia 16, segunda-feira, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) retorna às aulas presenciais com 60% dos alunos, conforme orientam legislações estadual e municipal.

De acordo com a diretora, Silvia Maria de Barros Gandara, como hoje a unidade conta com 47 alunos matriculados, cerca de 27 voltam a frequentar as salas de aulas e demais serviços prestados. A unidade atende usuários de Bariri, Boraceia e Itaju.

Vale ressaltar que a Apae desenvolve atividades em três setores: Educação; Serviço Social (oficinas de artesanato, autodefensoria, lazer e recreação); e Saúde (estimulação precoce, diagnose, habilitação e reabilitação).

Alguns desses serviços – em especial os ligados à saúde – não foram paralisados durante a pandemia, por serem essenciais para a evolução e até mesmo sobrevivência dos usuários.

Ainda de acordo com Sílvia, até o momento cerca de 25% dos alunos vêm frequentando presencialmente a Apae. Para incluir no rol dos 60% a partir do dia 16, a unidade impôs algumas normas, divulgadas durante reunião realizada quarta-feira, 11:

Aluno deve ter tomado a segunda dose da vacina contra Covid-19;

Pais e /ou responsáveis devem assinar termo de responsabilidade;

Portar duas máscaras e sacochila com EPIs, fornecidos pela escola.

Para receber os alunos, a Apae passou por protocolos de higienização nas salas de aulas, banheiros, refeitórios, quadras e demais ambientes.

No transporte por ônibus motorista e cuidadora estão encarregados da higienização e controle dos sintomas da doença, auferindo temperatura e outros cuidados.

Como parte dos alunos e usuários vão permanecer em casa, Sílvia afirma que o setor de Educação vai continuar com sistema híbrido de ensino: atividades sensoriais para os casos pervasivos; atividades com cadernos (leva e busca na residência); atividades remotas (online); e atividades presenciais.

Além de Silvia, a equipe do setor de Educação conta com a professora e coordenadora pedagógica, Cecilia Brincman Cantero Ultramare; e os professores Ana Raquel Penachi, Juliana Bonatelli e Alfredo Pinheiro.