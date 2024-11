Orçamento do novo governo

O prefeito eleito de Bariri, Airton Luis Pegoraro (Avante), vem se preparando para assumir o governo municipal a partir de 1º de janeiro de 2025.

De concreto, foi montada equipe de transição para levantamento de informações junto à Prefeitura de Bariri e sondagens para definição do primeiro escalão da administração pública (diretores de serviço). Embora sejam ventilados nomes nos bastidores, os ocupantes dos cargos devem ser divulgados perto do fim do ano.

Outra frente de trabalho diz respeito ao montante de recursos que o novo governo terá para colocar em prática as propostas veiculadas no período eleitoral.

Nesse sentido, audiência pública realizada na terça-feira (29) dá um norte da situação que o próximo gestor e equipe de trabalho irão encontrar.

Para 2025 a previsão é que as receitas somem R$ 170,9 milhões. A quantia é 4,17% superior ao que foi previsto para o atual exercício financeiro (R$ 164 milhões). É preciso aguardar o fechamento de 2024 para saber se o montante será atingido ou não.

Embora a arrecadação estimada pareça ser alta, os valores servem basicamente para manter a máquina em funcionamento, conforme alertou a equipe técnica durante a audiência. Isto é, não há margem para investimentos.

As duas áreas que mais absorvem recursos (Educação e Saúde) deverão abocanhar no ano que vem R$ 107,2 milhões, isso para um orçamento de R$ 170,9 milhões.

Os caminhos são tentar reduzir despesas onde é possível e buscar incrementar o orçamento, com elaboração de projetos junto aos governos federal e estadual e obter emendas junto a deputados.

Um pente-fino em todos os setores é necessário. Para ficar somente na Saúde, muitas vezes um exame solicitado pelo usuário não é retirado, ficando na gaveta da repartição. Em outros casos, médicos de unidades diferentes podem pedir o mesmo exame num curto intervalo de tempo.

Ainda na Saúde, ações preventivas mais eficazes podem em médio e longo prazo resultar em menores gastos com a medicina curativa.

Um dos primeiros desafios será logo em janeiro, data-base para os servidores públicos municipais. Não é possível estimar que reajuste os funcionários poderão ter, quando no salário, quanto no vale-alimentação.