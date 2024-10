Editorial: Recado das urnas

As eleições municipais de domingo (6) refletiram um recado das urnas. Obviamente que os vencedores do pleito dão razão ao resultado. Já quem não conseguiu se eleger procura respostas para o desempenho abaixo do esperado.

No caso da disputa para prefeito, os grupos ligados a Airton Pegoraro, Francisco Leoni Neto e Edcarlos Pereira dos Santos trabalhavam com a possibilidade real de vitória.

Encerrada a votação, Airton venceu a eleição com 6.255 votos, ou seja, 1.500 votos a mais que o segundo colocado, Neto Leoni, que somou 4.725 votos. Edcarlos obteve 4.137 votos, ficando na terceira colocação. Fernando Foloni somou 559 votos.

O primeiro recado claro das urnas é que o atual governo (Abelardo e depois Fernando) foi desaprovado pela maioria absoluta dos eleitores.

Os principais motivos foram o processo de cassação do prefeito pela Câmara Municipal e as denúncias feitas pelo Ministério Público (MP) sobre irregularidades na licitação e no contrato da limpeza, além de outras disputas, com prisões preventivas e decisões judiciais dentro do alegado pela Promotoria de Justiça. Isso sem contar a oposição ferrenha pelo Legislativo ao longo de boa parte do governo Abelardo.

Nas três opções de mudança, pesou mais a proposta da chapa Airton e Paulo Kezo, apoiada por um grupo de quase 50 candidatos a vereador.

Os vencedores do pleito saíram vitoriosos sem apresentar propostas mirabolantes. Bateram na tecla de que é preciso estabilidade política e busca de recursos nos governos federal e estadual e junto a deputados para investimentos necessários na cidade.

No caso do Legislativo, os eleitores reelegeram três vereadores (Leandro Gonzalez, Ricardo Prearo e Myrella Soares). Rubens Pereira dos Santos retorna à Câmara após período de quatro anos.

Outros cinco eleitos são novatos: Aline Prearo, Daniel de Madureira, Gilson Carvalho, Laudenir Leonel (PL) e Roni Romão. Vereadores da atual legislatura e outros que já atuaram na Câmara e buscavam retornar não obtiveram êxito, numa demonstração de que o eleitorado queria a renovação da Casa.

Apesar da vitória na eleição majoritária, o grupo de Airton fez três das nove cadeiras. Quatro delas foram conquistadas pelo grupo de Edcarlos e duas pelo grupo de Neto Leoni.

O comando do Legislativo é incerto, mas pelos atritos recentes entre Ricardo e Airton, Leandro e Myrella, o grupo do prefeito eleito deve ter dificuldades em “fazer” a presidência da Câmara.

Num primeiro momento, os vereadores da coligação de Edcarlos podem atuar em conjunto e, com o tempo, podem ter divergência em relação a algum projeto ou tema colocado em discussão.

Olhando para daqui a quatro anos, é prematuro prever como será a disputa para prefeito. Tudo dependerá da gestão de Airton e Kezo e como estarão as forças políticas em torno dos nomes que disputaram a prefeitura neste ano e se novas lideranças irão surgir. O Candeia irá acompanhar de perto.