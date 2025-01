Editorial: Oscilação no emprego formal

Nos últimos cinco anos Bariri conviveu com intensas oscilações no emprego formal, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Fazenda.

O primeiro ponto a ser considerado é que as informações são relativas ao registro com carteira assinada. Nesse caso, quando uma pessoa contrata um pedreiro para construção ou reforma da casa a relação comercial não entra nos dados do Caged.

Verificando o período de 2020 a 2024, em três deles as demissões superaram as contratações na Milionária do Vale.

Em 2020, o saldo negativo foi de 145 postos de trabalho, sendo que a indústria registrou 126 mais desligamentos que admissões. Trata-se de um reflexo do primeiro ano da pandemia da Covid-19, ceifando o emprego de muita gente.

Em 2021 e 2022 o cenário foi positivo em Bariri. No primeiro ano houve 279 mais contratações que desligamentos, especialmente indústria e comércio.

Em 2022, o “boom” chegou a um saldo positivo de 1.815 postos de trabalho, a grande maioria pelo setor agropecuário.

No entanto, como é um segmento econômico de grande oscilação em Bariri em relação ao trabalho formal, em 2023 a agropecuária registrou saldo negativo de 980 vagas de trabalho no município. Ou seja, a notícia positiva de um ano evaporou no seguinte.

O fechamento dos números do ano passado mostrou que a agropecuária continua sendo um segmento com muitas contratações, mas com um número de demissões ainda maior. Em 2024 Bariri contabilizou saldo negativo de 107 postos de trabalho, sendo 395 do agronegócio.

O lado positivo da economia baririense é que o estoque de trabalhadores é alto na indústria (3.794 em 2024), serviços (2.824) e comércio (2.239), setores que apresentam oscilação bem menor na geração de empregos formais.

Para o atual governo municipal, que iniciou a gestão há um mês, os números do Caged podem auxiliar na discussão de políticas com representantes dos setores econômicos e com a sociedade em geral.

Deve-se levar em conta, ainda, que pessoas desempregadas ou sub-empregadas deverão bater na porta do poder público para solicitar algum tipo de auxílio.