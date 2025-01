Editorial: Novos ciclos de governo

O ano de 2025 chega com o início do trabalho de novos governantes em todas as cidades brasileiras. Há municípios em que o gestor continuará à frente da administração pública e em outras localidades existirá mudança de rumo.

Em relação às cidades em que o Jornal Candeia circula com edição impressa, a maior expectativa diz respeito a Bariri.

Airton Pegoraro (Avante) e Paulo Kezo (PSB) foram empossados na quarta-feira (1º) para quatro anos de mandato.

É a primeira vez que irão governar Bariri. Há grande expectativa da população em relação ao trabalho que pretendem realizar, principalmente pelo fato de há uma década e meia a Milionária do Vale vivenciar descontinuidade política, com papel de destaque para os vices-prefeitos.

Inclusive, nessa linha de atuação dos vices (por motivos diferentes), o Candeia entrevista nesta edição Paulo Kezo.

O entra e sai de prefeitos, por diversos motivos, acaba comprometendo a implementação e o acompanhamento de políticas públicas.

Sempre que perguntados a respeito das prioridades para o município, Airton e Paulo mencionam a necessidade de se fazer um choque de gestão, com corte de despesas, busca de recursos e melhoria dos serviços prestados à população, principalmente quem mais necessita.

No discurso de posse, o prefeito disse que não pretende olhar para o retrovisor, mas com olhos para o futuro. Como vereador e presidente da Câmara, tem pleno conhecimento de todos os desafios da cidade. O Candeia estará acompanhando o andamento do governo, como esses desafios serão enfrentados, avaliando pontos positivos e negativos.

No caso de Itaju, Jerri de Souza Neiva fará governo de continuidade, tendo sido reeleito para o cargo. No discurso de posse, falou do compromisso em continuar trabalhando para o desenvolvimento econômico com o foco na qualidade de vida da população.

Em relação a Boraceia, Marcos Bilancieri dá início ao terceiro período como prefeito, fato inédito na cidade.

Em seu discurso, falou de ações para o desenvolvimento da cidade, construção de unidades populares e busca de ligação de avenida que ligará a SP-261 com a vicinal de acesso a Itapuí.