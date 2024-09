Editorial: Mais informações ao eleitor

Desde o fim de agosto os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador em Bariri iniciaram a campanha eleitoral, num verdadeiro corpo a corpo com o eleitor.

Programas e inserções no rádio, publicações em redes sociais e visitas a empresas também fazem parte da receita dos candidatos na tentativa de convencer o eleitorado a votar nesse ou naquele nome em disputa.

Com o objetivo de dar mais informações ao eleitor, o Jornal Candeia, em parceria com o Jornal Serena, publicou entre terça-feira (17) e sexta-feira (20) sabatina com os quatro candidatos a prefeito de Bariri.

Cada entrevista teve duração de 1h e permitiu que os políticos discorressem sobre vários aspectos do plano de governo.

Nesse formato de sabatina, de certo modo com longa duração, a preocupação da empresa foi se ater a tópicos constantes do programa de cada candidato, sem deixar de lado a viabilidade ou não da execução diante do orçamento do município.

Hoje, Bariri está perto do limite imposto pela legislação para o gasto com folha de pagamento. De um total de R$ 179,2 milhões previstos para 2025, a Educação e a Saúde irão consumir mais de R$ 111 milhões, ou seja, quase dois terços de toda a arrecadação durante o ano.

Considerando o pagamento de servidores, o repasse de quase R$ 1 milhão por mês para a Santa Casa, as obrigações com apostila, merenda, medicamentos, exames etc., não há muita margem para investimentos em outros setores.

Nas entrevistas ao Candeia, os quatro candidatos têm convicção de que o cobertor é curto e que é preciso dispor de bons projetos para buscar recursos nos governos estadual e federal. Também é preciso contato com deputados para a vinda de emendas ao município.

Com essa iniciativa, o jornal espera ter contribuído com o debate em torno do futuro do município.

Além disso, como é tradição há mais de 50 anos, o Candeia estará atento diariamente aos projetos colocados em prática pelos gestores e equipe de governo, divulgando ações positivas e cobrando quando houver qualquer tipo de intercorrência, seja administrativa ou não.

Ao eleitor, cabe fazer sua escolha até 6 de outubro e, depois, estar atento ao dia a dia da administração pública, acompanhando, sugerindo e criticando.