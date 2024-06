Editorial: Esquenta a campanha política

Pela legislação eleitoral, partidos e federações poderão realizar, entre 20 de julho e 5 de agosto, convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

Mesmo faltando praticamente um mês para o início do processo de escolha dos candidatos, a campanha em Bariri começou a esquentar nessa semana.

Essa percepção é visível nos trabalhos da Câmara Municipal de Bariri. Com exceção de Benedito Antonio Franchini (PRD), que tem afirmado que não participará do pleito em outubro deste ano, os demais vereadores estão alinhados a quatro grupos políticos distintos.

Nessa divisão de forças, alguns embates começaram a ocorrer e devem se intensificar até a data da eleição, em 6 de outubro.

Vizinhos de bancada e normalmente mantendo bom relacionamento nas sessões legislativas, Edcarlos Pereira dos Santos (PP) e Ricardo Prearo (PSD) tiveram desentendimento nessa semana.

Edcarlos utilizou a Palavra Livre para criticar grupo de empresários que estaria travando o desenvolvimento de Bariri. Em várias oportunidades, o Candeia destacou que o desenvolvimento recente do município ocorre por mérito dos empreendedores.

Nos últimos anos as políticas públicas deixam a desejar em Bariri, mas culpar os empresários por isso não parece de bom tom.

Ausente da sessão, Ricardo gravou vídeo no dia seguinte, destacando o papel do empresariado na oferta de trabalho e renda a Bariri. Também fez críticas indiretas a Edcarlos e, mais que isso, fez postagens ácidas na matéria publicada no Facebook do Candeia, em resposta a alguns comentários.

Posteriormente a isso, Edcarlos trouxe a informação de que o grupo escolheu o nome de Laudecir Leonel de Souza como pré-candidato a vice-prefeito na futura chapa que deve ter o vereador do PP como candidato a prefeito. É o primeiro movimento público de definição de vice entre todos os pré-candidatos.

O clima político irá afunilar ainda mais, até por conta da obediência às normas eleitorais. Mas nos bastidores a disputa já começou.