Editorial: Efeitos da propaganda eleitoral

No fim de agosto teve início a propaganda eleitoral em rádio e televisão para candidatos a prefeito e a vereador em todo o Brasil.

Logicamente, nem todos os municípios contam com uma emissora de rádio, mas, onde estão presentes, esses meios de comunicação contribuem para que os eleitores tenham mais informações dos candidatos.

Nessa reflexão, vale verificar a pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (11) para a prefeitura de São Paulo. Trata-se do primeiro levantamento após o início do horário eleitoral.

As movimentações entre a sondagem do fim de agosto e a mais atual sinalizam que a campanha na TV e no rádio foi benéfica para a candidatura de Ricardo Nunes (MDB).

Candidato à reeleição e com mais tempo de exposição nos programas de rádio e TV, Nunes assumiu a liderança no novo levantamento.

O atual prefeito aparecia em terceiro lugar no final de agosto, com 19% das intenções de voto e em tendência de queda — antes, ele tinha 20%. Agora, o emedebista figura em primeiro lugar, oscilando para cima, com 24%.

Mesmo diante de um mar de opções pelas redes sociais, muitas pessoas ainda estão ligadas nos meios tradicionais de comunicação.

Em Bariri, por exemplo, há três emissoras de rádio FM e uma AM divulgando a propaganda eleitoral para prefeito de segunda-feira a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Além disso, durante a programação diária são exibidas inserções de 30 segundos destinadas a candidatos a prefeito e a vereador.

Entrevistas a órgãos de imprensa, debates, corpo a corpo com eleitores, visitas a empresas, a novidade “wind banner” colocada em calçadas… são várias as ferramentas na tentativa de levar a mensagem ao eleitor.

Para contribuir com esse processo democrático, o Candeia divulga de 17 a 20 de setembro as sabatinas feitas com os quatro candidatos a prefeito de Bariri pelas redes sociais a partir das 19h. O Facebook do Jornal Serena também reproduz as entrevistas, cada uma delas com duração de 1h.