Editorial: Bariri 134 anos

O aniversariante deste domingo (16) é o município de Bariri, que completa 134 anos de emancipação político-administrativa.

Bariri tornou-se independente logo após a Proclamação da República, ocorrida em 1889, quando o Brasil colocou fim ao período imperial. Isso demonstra que há muita história para contar.

Assim como uma pessoa que completa várias primaveras e olha o passado para lembrar das conquistas e das dificuldades, assim também é com o município.

Uma das diferenças cruciais é que a história de uma cidade é contada por milhares de pessoas, nascidas ali ou que a escolheram para viver.

Outra questão a ser analisada é que muito do progresso e do retrocesso de um município passa pela gestão na área política.

As diretrizes na Saúde, na Educação, no Social, no Meio Ambiente, no Desenvolvimento Econômico… passam pela formulação de políticas públicas.

No caso da Educação, a maior parte dos alunos matriculados em Bariri está na rede pública municipal. E na Saúde? Principalmente a rede básica é quem dá o primeiro atendimento aos usuários. Isso sem contar o pronto-atendimento da Santa Casa, custeado quase integralmente com recursos próprios do município. É a ação ou omissão do poder público que dá muitas das diretrizes na vida das pessoas.

Fora o papel dos agentes políticos, há ações da iniciativa privada importantes para impulsionar a vida de uma cidade.

Basta fazer um comparativo com anos atrás para verificar que Bariri contabilizou ganhos em investimentos.

É importante que haja políticas voltadas ao desenvolvimento do município em todas as áreas. Ir à urna votar e ficar esperando a próxima eleição é pouco.

Cada morador de Bariri deve ter atuação propositiva, sugerindo, cobrando, fiscalizando e elogiando as políticas públicas – e que realmente sejam planejadas e executadas para o bem-estar de todos. Pelo porte da cidade, não é tarefa difícil abordar um político, diretor de serviço ou servidor público para essa finalidade.

Mas também é preciso que cada um, dentro de sua área de atuação, seja uma engrenagem no dia a dia de Bariri, buscando o melhor para o município.