Editorial: Alta na geração de emprego

Assim como no cenário nacional, Bariri viveu um bom momento na geração de emprego com carteira assinada no primeiro semestre de 2024.

No Brasil como um todo, o mercado formal de trabalho registrou de janeiro a junho a abertura de 1,3 milhão de empregos. Só no mês de junho, o Brasil abriu 201.705 vagas de trabalho com carteira assinada.

Todos os estados registraram novas vagas, com exceção do Rio Grande do Sul. O estado enfrentou uma enchente a partir do final de abril e os efeitos da calamidade recaíram sobre a economia, com a perda de 8,5 mil postos de trabalho em 286 municípios.

Em Bariri, o saldo positivo de 745 empregos formais no primeiro semestre deste ano praticamente anulou o mau desempenho de todo o ano de 2023.

No ano passado, o município registrou 4.633 contratações e 5.437 demissões. O saldo foi negativo em 804 empregos formais, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Fazenda.

O setor agropecuário foi o grande responsável pelo maior número de dispensas de trabalhadores em 2023. No total, esse segmento anotou 1.024 admissões e 2.006 demissões, com saldo negativo de 982 postos de trabalho.

Agora em 2024, tanto a agropecuária quanto a indústria foram destaques na geração de empregos com carteira assinada. No primeiro caso, o saldo foi de 298 postos de trabalho de janeiro a junho. Já a indústria registrou saldo positivo de 282, seguido do setor de serviços, com 168.

A área do desenvolvimento econômico em Bariri tem sido objeto de discussões, inclusive nas sessões camarárias.

Há anos o município não tem proposto políticas efetivas para o setor. A expansão do Polo Industrial ainda não foi consolidada. Há empresas aguardando para iniciar a operação no local, mas ainda sem prazo.

O atual governo chegou a sinalizar com desapropriação de área às margens da Rodovia SP-261, mas a medida não saiu do papel.

Assim, as variações positivas na oferta de emprego se devem ao trabalho feito pelos empreendedores.

Com certeza, a questão do desenvolvimento econômico estará no debate na campanha política que se inicia efetivamente a partir de 16 de agosto.