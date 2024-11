Editorial: 1º escalão: critérios técnico e político

Terminada a eleição deste ano, com a definição do prefeito, vice-prefeito e vereadores para a próxima legislatura, a população em geral volta a atenção para os ocupantes dos cargos de primeiro escalão (em Bariri, diretores de serviço), pessoas que irão dar o norte e trabalhar as políticas defendidas pela administração municipal.

Desde o término do pleito começaram a ser ventilados nomes para as funções. Mas somente na noite de quarta-feira (6) o prefeito eleito, Airton Luis Pegoraro (Avante) e o vice-prefeito eleito, Paulo Andreoli – Kezo (PSB), anunciaram de forma oficial o nome de oito pessoas que irão ocupar os cargos do primeiro escalão. Para outras funções as sondagens e conversas continuam.

Vale informar que em Bariri a administração direta conta com 11 cargos comissionados – de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Já a administração indireta (Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri – Saemba) possui três cargos comissionados.

Até pouco tempo atrás havia no município os cargos de chefe de setor e chefe de unidade, nomeados sem a realização de concurso público. Decisão judicial após ação de iniciativa do Ministério Público (MP) pôs fim à prática de nomear pessoas para cargos públicos muito mais pela proximidade política com o prefeito que pela competência técnica.

Quanto aos nomes dos diretores que irão atuar a partir de janeiro de 2025, alguns têm passagens pelo serviço público. É o caso de Cinira Moreira Giacone Mazotti, que já atuou como diretora de Educação, Wellington Pollonio Bof – Parraguinha –, que ocupou o cargo de diretor de Administração Pública, e Silvia Cândido, que há 15 anos foi responsável pelos setores financeiro, contábil e administração na Prefeitura de Boraceia.

Tomas Paulino, nomeado assessor de Gabinete, atuou como vereador entre 2009 e 2012 e em conselhos municipais. Luciana Aparecida Lucínio, que irá ocupar a pasta de Assistência Social, desde 2006 atua como agente administrativo na Prefeitura de Jaú. José Iraldo Androciolli Júnior, próximo diretor de Infraestrutura, teve passagens pela Prefeitura de Bariri no cargo de chefe de Unidade das Ambulâncias.

Outro critério utilizado por Airton e Paulo Kezo foi o componente político. Androciolli Júnior, Parraguinha e Ivani Maria de Carvalho (próxima diretora de Administração Pública) foram candidatos a vereador pelo grupo político nas eleições de outubro.

Além disso, Ícaro Polonio Bernardino foi um dos responsáveis pela filiação de Airton no Avante e trabalhou na coordenação da campanha política. No caso dele, para que assuma a futura Diretoria de Esportes, Cultura e Lazer será preciso que a Câmara Municipal aprove mudança na atual Diretoria de Educação e Cultura.

É preciso aguardar o trabalho que os diretores irão realizar. A manutenção ou não deles no cargo dependerá do andamento do trabalho e da avaliação dos usuários, no caso, a população em geral.