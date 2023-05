Produtores rurais e empresas da região de Bauru participam da Agrishow

Mais de 600 produtores rurais da região de Bauru marcaram presença na Agrishow, uma das maiores feiras agrícolas no mundo e a maior do Brasil, de 1º a 5 de maio, em Ribeirão Preto.

Foram realizadas 16 missões empresariais com saídas de 21 cidades da região. As ações envolvem uma parceria entre Sebrae-SP, Prefeituras Municipais e Sindicatos Rurais.

O estande do Sebrae-SP promove a exposição de produtores rurais, micro e pequenas empresas durante os cinco dias de Agrishow.

É uma oportunidade de mostrar os produtos e serviços e fazer negócios durante a feira. Entre os 75 expositores, quatro são da região.

São eles: Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari), Café Negreiros de Dois Córregos, Apiário Açucena da Serra de Agudos e Rodas Lençóis de Lençóis Paulista.