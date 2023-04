Parceria traz Oficina de Formalização para Bariri

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), em parceria com a Prefeitura de Bariri e o Sebrae Aqui, traz Oficina de Formalização para Bariri.

O objetivo é informar o microempreendedor individual (MEI) sobre as inúmeras vantagens da formalização, tanto para a empresa como para seus clientes.

Durante os encontros, serão abordados temas como: conheça os riscos da informalidade; vantagens da formalização; obrigações; e benefícios de ter um MEI.

Os encontros ocorrem sempre às sextas-feiras, a partir das 10h, com duração de 40 minutos. A participação pode ser presencial ou on-line.

Inscrições e maiores informações pelo telefone (14) 3662-9400, com Mariana ou Verônica.

Da redação