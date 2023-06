Parceria traz curso de Hospitalidade e Excelência para Bariri

Dias 27 e 29 de junho, será disponibilizado para Bariri curso de Hospitalidade e Excelência – no Atendimento ao Cliente, como resultado de parceria entre a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib), Prefeitura de Bariri, Senac e o Sebrae.

Nos dois encontros, o curso será ministrado das 18h30 às 22h30, no Auditório Kemil Saaad Farah, da Acib.

Serão abordados temas como atendimento eficaz ao cliente; comunicação verbal e não verbal; além de práticas comprometidas com o bem servir e a hospitalidade.

O evento é gratuito. As vagas são limitadas. As inscrições devem ser realizadas com Mariana ou Verônica, por meio do telefone (14) 3662-9400.

