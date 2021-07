Orçamento do Estado terá audiência para região de Bauru

Evento será na sexta-feira, dia 30, de forma virtual – Divulgação

O Governo de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão e da Secretaria de Desenvolvimento Regional, realiza na sexta-feira (30), às 14h, audiência pública regional virtual da região administrativa de Bauru com o objetivo de colher subsídios para a elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022.

A audiência pública é a forma como a Lei de Responsabilidade Fiscal garante a transparência e a participação popular nos processos de elaboração dos orçamentos.

Já a audiência regional é a forma como o Governo do Estado procura estar mais próximo dos cidadãos no momento de elaboração do orçamento.

Neste ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, as audiências serão organizadas em formato virtual.

A inscrição para participar da audiência regional virtual pode ser realizada por meio do seguinte link: https://forms.gle/zp4JdWWxhj59D8ud9

Pouco antes do horário da audiência o participante receberá por e-mail um link da plataforma Zoom.