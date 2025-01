Finanças: Prefeitura encerra 2024 com superávit de R$ 5 milhões

A Diretoria Municipal de Finanças afirmou ao Candeia que a Prefeitura de Bariri encerrou o exercício de 2025 com superávit de aproximadamente R$ 5 milhões.

Levantamento feito pelo jornal junto ao Portal da Transparência aponta para déficit de R$ 823 mil.

De acordo com a pasta, até o fim do ano não constaram todos os valores no sistema porque os lançamentos seriam efetuados posteriormente. O motivo é que vários pontos facultativos geraram atraso nas atualizações.

O governo anterior depositou a folha de pagamento – o crédito aos funcionários públicos ocorreu na quinta-feira (2). Além disso, todos os fornecedores com vencimento até 31 de dezembro.

Portal

Pelos dados do Portal da Transparência, consultados no dia 31 de dezembro, a Prefeitura de Bariri havia encerrado o ano de 2024 com arrecadação de R$ 168,7 milhões e despesas que somaram R$ 169,5 milhões. O déficit é de R$ 823,5 mil.

Os dados precisos deverão ser apresentados até o fim de janeiro, quando, por lei, o Executivo realizará audiência pública para tratar do terceiro quadrimestre de 2024 (setembro a dezembro), contemplando também o exercício todo.

A administração municipal tinha previsão de arrecadar R$ 164 milhões em 2024, mas a entrada de recursos foi 2,8% acima do estimado. Em comparação com o exercício anterior (2023), a receita aumentou 8,2%.

Em geral, a arrecadação foi positiva com tributos municipais e transferências constitucionais dos governos federal e estadual, como Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Somente as contribuições tiveram queda no comparativo entre 2023 e 2024.

Em relação às despesas, houve alta de 2,1% nos gastos entre os dois exercícios. Os itens que mais pesaram foram “outras despesas correntes”, que trata do custeio da máquina pública, e “amortização da dívida”.