ECONOMIA: SP abre licitação para instalar 649 radares

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), publicou, no sábado (25), o edital de licitação para contratação de serviços de fiscalização do controle de velocidade nas rodovias estaduais sob sua gestão.

O investimento previsto é de R$ 196,8 milhões para a instalação de 649 novos pontos de radares em trechos críticos das rodovias. Vinte e nove deles serão instalados na região de Bauru, alguns deles nas rodovias SP-304 e SP-261, que passam por Bariri.

A novidade é que os novos equipamentos serão mais modernos e eficientes. Além de fiscalizar a velocidade, ampliando a segurança nas rodovias, os futuros radares farão leitura automática de placas (OCR) e terão, ainda, a função de contagem de veículos, com capacidade de transmissão das informações em tempo real para o DER.

A previsão é que a instalação ocorra no primeiro semestre de 2024. O edital está disponível para consulta nos sites do DER e Negócios Públicos. As propostas e documentação das empresas interessadas serão recebidas até as 10h, do dia 8 de janeiro de 2024, na sede do DER.