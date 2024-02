Economia: Prefeitura distribui carnês e prevê arrecadar R$ 10,2 milhões em IPTU

O Setor de Lançadoria e Dívida Ativa da Prefeitura de Bariri iniciou as entregas dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU -2024). A previsão é arrecadar R$ 10,364 milhões. Em 2023, o tributo trouxe aos cofres públicos R$ 7,521 milhões.

Os carnês estão sendo entregues no endereço de correspondência cadastrado na Prefeitura, com a previsão de entrega até o dia 5 de março.

Caso não receba o carnê, o munícipe deve procurar o Setor de Lançadoria a partir do dia 7 de março, com funcionamento das 8h às 17h.

É possível parcelar o imposto em até 10 vezes, sendo o vencimento da primeira parcela em 15 de março de 2024.

No caso de pagamento em cota única, o prazo também é 15 de março, havendo desconto de 10% no valor.

A diferença

A diferença de valores – dos R$ 10,6 milhões previstos para R$ 7,5 milhões arrecadados – é que o montante relacionado ao ano passado diz respeito ao efetivamente pago de tributo. Caso contrário, é feito lançamento em dívida ativa.

Já os valores de 2024 consideram os lançamentos do imposto, podendo chegar ao fim do ano sem que tenham sido quitados na íntegra. (Fonte: Assessoria de Comunicação)