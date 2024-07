Bariri: Marca local integra lista de lote de café torrado impróprio para consumo; empresa emite nota

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta aos consumidores sobre a desclassificação de 14 marcas de café torrado, após a constatação de matérias estranhas e impurezas acima dos limites permitidos pela legislação vigente, a Portaria nº 570. As empresas responsáveis devem providenciar o recolhimento desses produtos imediatamente.

Entre as desclassificadas está a marca local Made in Brazil (lote 7809), produzida pela Empresa MF Indústria Paulista de Café Ltda, locada no bairro Palmital. A irregularidade apontada é a presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite legal.

A decisão é fundamentada pelo artigo 29-A do Decreto 6.268/2007, que autoriza o recolhimento de produtos em casos de risco à saúde pública, adulteração, fraude ou falsificação. A ação faz parte da Operação Valoriza, que realizou fiscalizações em todo o país entre 18 e 28 de março de 2024, coletando 168 amostras de café.

O Mapa orienta os consumidores que adquiriram esses produtos a não consumi-los e a solicitar sua substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor. Caso encontrem essas marcas à venda, devem informar o estabelecimento e endereço ao Ministério através do canal oficial Fala.BR.

A fiscalização de café torrado e moído no mercado interno é realizada pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária.

O Mapa reforça seu compromisso com a segurança alimentar e a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores, continuando a atuar de forma vigilante em todo o Brasil para coibir irregularidades. (Fonte: Canal Rural)

Nota da empresa:

“O Café Made In Brazil vem até você, através desta nota, esclarecer os fatos relacionados a notícia publicada por alguns veículos de comunicação sobre um lote de café com pequenos níveis de impurezas.

Assim que recebemos a informação de que o lote 7809 enviado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, no ano de 2023, continha um nível de impurezas acima do aceitável, decidimos realizar um novo laudo através do laboratório da CLASP (que é credenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária), registrado pelo n°28840.

O resultado da contraprova feita por nós constatou um pequeno valor de impurezas, quase que 50% inferior do que o citado anteriormente no primeiro laudo, causado potencialmente por alguma falha em processos internos (maquinário, uma peneira rompida). Em tal contraprova não existe nenhum elemento prejudicial à saúde, mas sim fragmentos de gravetos e cascas do próprio café, o que reforça que houveram problemas técnicos em nosso maquinário sem que os funcionários responsáveis se atentassem.

Outros dois pontos são importantes destacar:

– O lote 7809 é de pequena monta e não existe mais em nosso estoque. O que foi entregue, inclusive ao Ministério da Agricultura e Pecuária, já está sendo recolhido. Tal café é superior torrado e moído, entregue a órgãos dos governos federal, estadual e municipais.

– O segundo ponto é que a nossa equipe administrativa já acionou o Ministério da Agricultura e Pecuária para uma correção a um termo utilizado, que é o “elementos estranhos”. Há, sim, um baixo índice de impurezas constatados no lote 7809, como citado anteriormente, mas que está longe de ser um “elemento estranho”, que é algo mais grave e não condiz com a análise feita. Aliás, o texto do Ministério da Agricultura e Pecuária é genérico e envolve várias empresas, de grande e pequeno porta, sem especificar exatamente o que cada análise trata. Situação que foi especificada, aqui, nesta nota.

Reforçamos que a pureza do nosso café é atestada frequentemente, inclusive com a certificação do Selo São Paulo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, e não aceitamos qualquer contaminação, seja por processos internos ou qualquer outro fator. Os mais de 35 anos de nossa empresa no mercado reforçam esse nosso compromisso. Falhas ocorrem, e não fugimos delas. O mais importante é corrigir tais erros, o que temos feito.”