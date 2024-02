Economia: IPTU Solidário é forma de contribuir com entidades locais

Pelo segundo ano consecutivo, através dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Prefeitura de Bariri estimula a adesão de munícipes à campanha IPTU Solidário. É mais uma forma de contribuir com entidades assistenciais locais.

A campanha, idealizada pelo voluntário Nelson Batistão Filho, com o apoio do Executivo e do Legislativo, traz na contracapa dos carnês as informações de como colaborar, bem como os dados da conta bancária do Fundo Municipal criado para esse fim.

A contribuição é opcional e a doação não isenta o contribuinte do pagamento do valor do IPTU.

O valor que a pessoa deseja doar pode ser efetuado até 31 de dezembro de 2024, à vista ou mensalmente, da maneira que o contribuinte quiser, diretamente na conta do Fundo Municipal do IPTU Solidário. As formas de contribuição são transferência, depósito ou PIX.

Vale destacar que a única forma oficial para gerir os recursos doados ao IPTU Solidário é através da conta corrente bancária exclusiva do Fundo Municipal do IPTU Solidário.

Foi criado um conselho gestor (representante de cada entidade mais diretor de Assistência Social) que faz o controle dos recursos arrecadados.

A distribuição dos valores arrecadados é feita em janeiro do ano seguinte. A divisão é igualitária e transferida da conta bancária do Fundo do IPTU Solidário diretamente para as contas de cada entidade.

São onze as entidades beneficiadas: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Centro de Promoção Social; Creche Madre Leônia; Grupo Escoteiro Bariry; Lar Vicentino; Associação Atlética Arrudão; Associação Focinho Carente; Santa casa de Bariri; Associação Cultural Quilombo; LAV – Lar, Amor e Vida; e Museu Mário fava.