Economia: Feira de Avicultura de Bariri reúne mais de 200 produtores

A 3ª Feira de Avicultura de Bariri, realizada dia 29 de agosto, na sede da Associação de Fornecedores de Cana de Bariri e Região (Assobari), seguiu o histórico das duas edições anteriores: teve a adesão em massa dos produtores da região, vinculados aos frigoríficos Itabom, Pluma/Bello Alimentos e Grupo Ad’oro.

Mais de 200 produtores voltados para avicultura de corte estiveram presentes para um dia de conhecimento, capacitação e oportunidades de negócios.

Até as 17h, o auditório da Assobari ficou lotado com o público que veio assistir às palestras e mesas redondas, com grandes especialistas do segmento no país.

“Esta é uma iniciativa muito importante já que foca nas demandas dos produtores locais. Fiquei muito contente com a participação ativa do público”, afirma Guilherme Castro, especialista em Sanidade da CobbVantress e Moderador da Mesa Redonda sobre Biosseguridade.

Nos intervalos, a negociação ocorria na parte externa da Assobari, onde foi construída a feira com empresas que apresentaram as novidades do segmento. “Foi uma ótima troca, com excelentes negociações”, comentou um dos expositores presentes.

As Feiras de Avicultura surgiram há sete anos e a próxima parada ocorrerá em Nova Mutum (MT), no dia 19 de setembro.

“O evento movimentou a região e cumpriu nossos objetivos, levando conhecimento agregado às necessidades regionais dos produtores, além de promover oportunidades de negócios diferenciadas. Esperamos que, cada vez mais, Bariri se solidifique como importante polo regional”, afirma o presidente da AgroExperts, Ariel Antonio Mendes. (Texto: Márcia Vaisman)