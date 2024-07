Economia: Com apoio local, AES e Defesa Civil iniciam simulado de evacuação da hidrelétrica

Na manhã desta terça-feira (02), equipes de Infraestrutura e de Trânsito da Prefeitura de Bariri prestavam auxílio à AES Brasil e a Defesa Civil de Bariri que iniciam simulados de evacuação da Usina Hidrelétrica Álvaro de Souza Lima, entre Bariri e Boraceia.

Segundo o Setor de Trânsito, as equipes estão concentradas na estrada que dá acesso ao Balneário Vale do Tietê, às margens do Rio Tietê e próximo à Avícola Jussara.

A ação se estende na quarta-feira (03) e segue as diretrizes da Lei Federal 12.334/2010, que determina que as empresas de geração de energia devem elaborar, implementar e operacionalizar os chamados Planos de Ação de Emergência (PAEs) de seus ativos hidrelétricos, conforme estabelecido pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).

Os treinamentos serão aplicados pela equipe de Segurança de Barragens e Operação da companhia, formada por profissionais altamente qualificados e que diariamente atuam no monitoramento, manutenção e inspeções das usinas com o auxílio de equipamentos e tecnologias avançadas voltadas para prevenção e predição de possíveis ocorrências.