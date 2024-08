Economia: Bariri tem saldo positivo de 745 empregos formais no semestre

De janeiro a junho deste ano o município de Bariri registrou 3.574 contratações e 2.829 demissões. O saldo foi de 745 empregos formais, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Fazenda.

Dois setores se sobressaíram no bom resultado de vagas com carteira assinada: agropecuária; e indústria.

No primeiro caso, o mês de fevereiro registrou saldo negativo de 616 postos de trabalho. Por outro lado, abril, maio e junho tiveram alta acentuada nas contratações em comparação aos desligamentos.

O saldo no setor agropecuário foi de 307 postos de trabalho em abril, de 293 em maio e de 308 em junho. A atividade mais marcante em Bariri é de apoio à agricultura.

A área industrial no município começou janeiro com saldo negativo de seis vagas. Em compensação, os cinco meses seguintes foram de bom desempenho, com saldo positivo de 55 em fevereiro, de 61 em março, de 57 em abril, de 51 em maio e de 64 postos em junho.

Considerando todo o semestre no município, a atividade industrial de fabricação de móveis foi destaque, registrando saldo positivo de 137 vagas com carteira assinada.

O único setor que não foi bem em 2024 foi construção civil (saldo negativo de 27 vagas).

Vale considerar que é comum a prestação de serviço de forma direta pelo contratante para construção e reforma, sem o registro em carteira.