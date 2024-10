Economia: Bariri passa a integrar o Mapa do Turismo Brasileiro

Bariri recebeu certificado que reconhece o município como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro. A informação é do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da Diretoria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Bariri.

O certificado foi concedido pelo Ministério do Turismo, através do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e dos Interlocutores Estaduais do PRT.

De acordo com Luciana Policarpo Viccari. diretora de Desenvolvimento, é importante o município estar no mapa do turismo brasileiro, uma vez que traz benefícios econômicos, culturais e sociais para a cidade. “Além disso, promove o desenvolvimento sustentável e a valorização de seus recursos naturais e culturais”, opina.

Outra dado importante é que Bariri passa a integrar a lista de municípios que têm prioridade para receber investimentos públicos no turismo, valorizando ainda mais o setor.

MAPA DO TURISMO BRASILEIRO

O Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo que define a área a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no que diz respeito ao desenvolvimento das políticas públicas.

Portanto, estar no mapa do turismo brasileiro é importante para cidade por várias razões, que vão desde o desenvolvimento econômico até a promoção do turismo sustentável. Aqui estão algumas das principais razões: