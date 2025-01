Economia: Bariri é único da região a ter saldo negativo de emprego em 2024

De janeiro a dezembro do ano passado o município de Bariri registrou 5.569 contratações e 5.676 demissões. O saldo é negativo em 107 empregos formais, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Fazenda, divulgado na quinta-feira (30).

Entre 11 municípios da região, apenas Bariri contabilizou mais desligamentos que admissões em todo o ano passado.

A exemplo de 2023, o setor agropecuário foi o grande responsável pelo maior número de dispensas de trabalhadores em 2024.

No ano passado, esse segmento econômico registrou 1.429 contratações e 1.824 demissões, com saldo negativo de 395 postos de trabalho, principalmente de atividades de apoio à agricultura e à pecuária.

Observando os dados do Caged mês a mês em 2024, os três piores meses foram fevereiro, outubro e dezembro.

O agronegócio contabilizou saldo negativo de 616 postos de trabalho em fevereiro e de 342 em outubro.

Já em dezembro a variação negativa foi de 232 pessoas com carteira assinada, sendo o setor de serviços responsável pela dispensa de 172 trabalhadores, especialmente a administração pública. São contratos firmados pela Prefeitura de Bariri e rescindidos no fim de ano.

Em relação ao meses em que setores econômicos de Bariri mais contrataram que demitiram, destacam-se abril, maio e junho.

E foram justamente nesses meses que os maiores saldos foram verificados no setor agropecuário (saldo positivo de 307 postos de trabalho em abril, 293 em maio e 308 em junho).

Tanto num cenário quanto em outro o setor agropecuário é o que predomina, demonstrando alta volatilidade na geração e também na demissão de empregos formais.

O Candeia divulga também o estoque de empregos no município. O setor industrial é o que tem a maior quantidade de trabalhadores (3.794 empregos formais).