Economia: Área com cana predomina, mas amendoim e soja ganham espaço

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nessa semana dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) referente ao ano de 2023.

O levantamento investiga um conjunto de produtos das lavouras temporárias e permanentes do país fornecendo informações sobre área plantada, área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e preço médio pago ao produtor, no ano de referência, para 64 produtos agrícolas.

Há tabelas com os dados para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e Municípios.

As informações municipais para cada produto somente são prestadas a partir de um hectare de área ocupada com a cultura e uma tonelada de produção.

Do total de 27.014 hectares de áreas destinadas a lavouras permanentes e temporárias em Bariri no ano passado, o cultivo da cana-de-açúcar é o que mais predomina, com 20.800 hectares. Em 2013 (dez anos atrás) eram 23.800 hectares.

Presentes há dez anos, produtos agrícolas como arroz e feijão atualmente não aparecem no mapa do município.

Por outro lado, o girassol e o sorgo hoje fazem parte do cenário agrícola de Bariri.

Conforme a tabela, outros itens ganharam mais importância (amendoim e soja) e outros perderam espaço (café e milho).