Bariri: Grupo varejo realiza Super Feirão em abril

Nos dias 5 e 6 de abril, o Grupo Varejo realiza a 8ª edição do Super Feirão, no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mario Fava (próximo ao Lago Municipal).

O evento vai ficar aberto ao público na sexta-feira (5), das 9 às 19h; e no sábado (6), das 9 às 17h.

O Grupo Varejo está ligado à Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) e é formado por empresas varejistas, que se unem para oferecer bons produtos e melhores preços a seus clientes.

Nesta edição, o Super Feirão conta com a participação de quatro empresas: Vilma Modas e Assessórios; Mamãe Coruja; Demolish e Luiê.