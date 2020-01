Acib realiza entrega de prêmios da Campanha de Natal

Após receberem os prêmios, ganhadores posaram para foto junto com representantes da Acib e comerciantes – Robertinho Coletta/Candeia

No sábado, 11, a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) realizou a entrega dos prêmios da Campanha Natal de Prêmios 2019. Foram distribuídos uma moto Honda Biz 110i–O Km e dezenove vales compra no valor de R$ 200 cada.

Os ganhadores compareceram no Auditório Kemil Saad Farah onde receberam os prêmios das mãos do presidente, Roberto Coletta. O Jornal Candeia transmitiu ao vivo a entrega.

O sorteio foi realizado pela equipe da Acib, na sexta-feira, 3. Esse ano, 42 empresas aderiram à ação de vendas, oferecendo 20 prêmios. As lojas foram identificadas com banners e cartazes da promoção.

Para concorrer aos prêmios era preciso preencher os bilhetes oferecidos pelas lojas participantes.

Durante o período em que o comércio ficou aberto à noite, a Acib promoveu a chegada do Papai e Mamãe Noel de triciclo, que atendiam aos consumidores nas lojas participantes da campanha.

Fabiana Pacheco, gerente do Auto Posto Santa Lúcia, entrega Honda Biz ao ganhador Mateus Delgado – Robertinho Coletta/Candeia

Ganhadores da Campanha Natal de Prêmios ACIB

19 Vales Compras de R$ 200,00:

Ganhador: Guilherme Proti

Empresa: Casa São Paulo

Ganhador: Caroline Coelho Schiavon

Empresa: Palácio dos Esportes

Ganhador: Elza Budim Domingues

Empresa: Sup. Serv Bem

Ganhador: Edson Fernando de Carvalho

Empresa: Sup. Santo Antonio

Ganhador: José Edson Modesto Abreu

Empresa: Auto Posto Gax

Ganhador: Talisia C. Moreto dos Santos

Empresa: Sup. Fernandes de Itaju

Ganhador: Julio Cesar Mariano de Carvalho

Empresa: Depósito São José

Ganhador: José Carlos Capobianco

Empresa: Rosana Modas

Ganhador: Murilo Rafael Crepaldi

Empresa: É D+

Ganhador: Aline Angioletti da Silva

Empresa: Auto Posto Gax

Ganhador: Helena Gabrielle Garcia

Empresa: É D+

Ganhador: Fabio Saltarelli

Empresa: Óptica A Oculista

Ganhador: Vidalina C. C. Trento (nome de difícil identificação)

Empresa: Óptica Lumen

Ganhador: Antonio Ap. Felipe (nome de difícil identificação)

Empresa: Casa São Paulo

Ganhador: Adão da Costa Alves

Empresa: Depósito São José

Ganhador: Antonio Sergio Borges

Empresa: Clínica Veterinária Catharin

Ganhador: Ana Roberta Coelho Schiavon

Empresa: Palácio dos Esportes

Ganhador: Adão da Costa Alves

Empresa: Depósito São José

Ganhador: Alexia Boline Foloni

Empresa: Demolish

Honda Biz 110i – O Km

Ganhador: Mateus Delgado

Empresa: Auto Posto Santa Lucia