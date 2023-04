Ricardo Rodrigues ganha prêmio de direção e figurinos no Festival de Taquary

O diretor Ricardo Rodrigues Fernandes foi um dos vencedores da 16ª edição do Festival Curta Taquary, realizado no mês de março, nas cidades de Caruaru, Toritama e Taquaritinga do Norte, no agreste pernambucano.

Nesta edição, foram exibidos 80 curtas-metragens nas mostras competitivas. Ricardo venceu na categoria figurinos e direção de arte, com o curta “O Mundo de Diego”, exibido na Mostra Dália da Serra.

O festival manteve seu compromisso com a formação de público, promovendo sessões para estudantes de escolas da região, e com a divulgação do cinema local, nacional e internacional.

Na programação, o Curta Taquary contou ainda com ações formativas, como oficinas e encontros para discutir a relação entre cinema e educação, além de promover a educação ambiental, através do plantio de espécies nativas, com o objetivo de reflorestar a região.

“O mundo de Diego”,

“O mundo de Diego”, curta de Ricardo Rodrigues, conta a história de menino cego que experimenta a vida por meio dos sentidos, ao lado do cachorro Bombinha.

A produção audiovisual foi realizada inteiramente na Apae de Bariri, sob a coordenação e direção de Ricardo Rodrigues. Os atendidos da entidade tiveram a oportunidade de criar e produzir a história, os personagens, cenários e até a dublagem do filme.

A concepção do projeto contou com uma iniciativa pioneira da Produtora Bela Balela de Ricardo, onde buscou priorizar a inclusão e o protagonismo de pessoas com deficiência no município através da produção audiovisual.