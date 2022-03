Projeto promove a arte de história em quadrinhos, mangas e animes

Projeto cultural “Encontro de HQ – História em Quadrinhos” vai promover a arte dos quadrinhos, mangas e animes em Bariri. A ideia é apoiar e incentivar jovens e adolescentes a partir de 15 anos, que gostem e/ou queiram conhecer mais sobre o desenho de HQ, ou mesmo os que já produzam.

A iniciativa resulta de parceria entre a Associação EducArte de Bariri, a Ativaz Produções e o quadrinista e mangaka Rafael Lopez.

O curso tem dois meses de duração e os encontros vão ocorrer de forma presencial na Biblioteca Municipal Profª Maria Bernadete Marcondes de Almeida Tanganelli, às quartas-feiras, das 16h às 17h.

Os encontros começam dia 23 de março e para se inscrever basta acessar o site https://bit.ly/HQBARIRI.

Produção de HQ

Rafael Lopez será o mediador das reuniões. Ele atua na produção de quadrinhos, principalmente de maneira digital. Seu personagem – Samurai Shigoto – tem muitos seguidores nas redes sociais.

De acordo com Noemi Rodrigues, presidente da EducArte, o objetivo é preparar os participantes para o processo de realização de uma história em quadrinhos.

Para tanto, o encontro traz as etapas de produção, desde a ideia inicial até a conclusão e eventual comercialização. Com a apresentação de teoria, exemplos e sugestão de exercícios relacionados a cada conteúdo.

As histórias em quadrinhos são um dos 11 tipos de arte presentes no mundo. Muito apreciadas pelo público jovem, são uma maneira despojada e divertida de contar histórias. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não-verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual para trazer o leitor para “dentro” da história contada.

Colaborou: Noemi Rodrigues

Da redação