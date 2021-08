Pontos MIS traz oficina virtual de documentários domésticos

Durante a oficina, partindo de gravações feitas pelas próprios participantes, será realizado um minidocumentário coletivo – Divulgação

Nos dias 16, 18 e 20 de agosto o Programa Pontos MIS traz mais uma oficina cultural virtual. Desta vez, o tema é “Documentários Domésticos”, com o oficineiro Lucas Gervilla.

A oficina é transmitida em três encontros pela plataforma zoom com duas horas de duração cada, das 19h às 21h. São 50 vagas por cidade e voltada para o público acima dos 16 anos,

O público alvo são pessoas que se interessam pela produção de cinema documentário.

Podem participar estudantes, jovens produtores, cineastas iniciantes, entusiastas do cinema documentário e youtubers.

O principal objetivo desta oficina é compartilhar ferramentas para que o público possa contar suas próprias histórias. Partindo de gravações feitas pelas próprios participantes, será realizado um minidocumentário coletivo, sobre uma temática a ser decidida em conjunto.

Ao final dos encontros, as pessoas que participarem da atividade estarão aptas a produzirem seus pequenos documentários, seja para uso profissional ou para compartilharem suas vivências durante a quarentena.

Inscrições

As inscrições são via Sympla, onde o interessado deve fazer sua própria inscrição através do link disponibilizado.

O link de acesso a aula será enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na ficha de inscrição assim como o certificado.

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/oficina-documentarios-domesticos-com-lucas-gervilla__1295845?token=3834769d604ef80c4bb76a28ee6e5647

(Fonte: Assessoria de Imprensa)

Imagem: Ponto MIS