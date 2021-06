Pontos MIS traz oficina Stop Motion de animação em casa

Divulgação

De 14 a 18 de junho, o programa cultural Pontos MIS traz para Bariri a oficina stop motion de Animação em Casa. O curso será ministrado por Marta Russo.

O stop motion é a técnica utilizada na produção de filmes de animação que permite animar objetos através de uma sequência de fotos tiradas de um mesmo ponto. O objeto é movido em diferentes posições, possibilitando assim a ideia de movimento.

Essa oficina possui 50 vagas na semana e tem como público-alvo interessados em conhecer os princípios básicos da animação stop motion (iniciantes) acima dos 7 anos de idade.

A aula será transmitida ao vivo pela plataforma zoom, com duração de duas horas, de segunda a sexta, das 16h às 18h.

As inscrições serão via Sympla, onde o interessado deverá fazer sua própria inscrição através dos links disponibilizados.

O link de acesso a aula será enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na ficha de inscrição assim como o certificado.

A oficina

Os participantes conhecem todas as etapas do processo de criação de um filme de curta duração de animação stop motion, desde a elaboração do roteiro, storyboard, desenvolvimento e criação de personagens, criação de cenários, fotografia (quadro a quadro), edição de imagens, sonorização.

Cada participante irá realizar um filme de animação de no máximo 1 minuto que será enviado posteriormente para o Pontos Mis.

Links para inscrição por dia:

• Segunda: https://www.sympla.com.br/oficina-stop-motion–animacao-em-casa-com-marta-russo__1234831?token=799e5ab872515ce9e4fbfda974389212

• Terça: https://www.sympla.com.br/oficina-stop-motion–animacao-em-casa-com-marta-russo__1234848?token=6d148a817f2b16de1fed88b30a76466d

• Quarta: https://www.sympla.com.br/oficina-stop-motion–animacao-em-casa-com-marta-russo__1234854?token=5209be8a0e8c8930de7af7c6c1901cfc

• Quinta: https://www.sympla.com.br/oficina-stop-motion–animacao-em-casa-com-marta-russo__1234858?token=f8b9058c6bfdd06a0297afa7dcc40ca7

• Sexta: https://www.sympla.com.br/oficina-stop-motion–animacao-em-casa-com-marta-russo__1234862?token=b1b67b5565eb1f15ea4d61e3bc5ae146