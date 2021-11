Museu Mário Fava promove programa educativo internacional

O programa ocorre de forma remota (online) e conta com a participação de educadores, mediadores, professores do mundo – Divulgação

O Museu Mário Fava promove programa internacional de educação desenvolvido pelo Getty Museum (Los Angeles – EUA) para educadores de Bariri e região.

Com o tema “Construindo a Alfabetização Visual do Aluno para um Mundo Diversificado e Saturado por Imagens”, o programa conta com a parceria do Projeto Experimente Cultura.

O Getty Museum é uma instituição cultural e filantrópica dedicada à exibição, conservação e interpretação do legado artístico do mundo todo. É um dos museus mais visitados dos Estados Unidos.

O objetivo é fornecer estratégias específicas para o uso de obras de arte para desenvolver habilidades como análise crítica de imagens, interpretação de imagens e suporte a interpretações com pesquisas. A ação se concentra nas maneiras como a arte pode ajudar a entender as perspectivas dos outros e fortalecer a capacidade de expressar as próprias, além de examinar como as imagens visuais podem influenciar opiniões, normas sociais e ideais culturais.

“Para o Museu Mário Fava será uma honra participar da parceria e oferecer essa oportunidade à classe de educadores e pessoas ligadas à educação em Bariri.”, ressalta José Augusto Cava, curador no Museu Mário Fava.

O projeto Experimente Cultura será responsável pela tradução e inscrições dos educadores brasileiros, oferecendo quatro datas entre novembro/21 e março/22.

Aos inscritos que participarem das quatro sessões do programa, será concedido certificado do Getty Museum. Para se inscrever, basta acessar: https://www.experimentecultura.com.br/webinar-getty

Texto: Noemi Rodrigues