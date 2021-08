Matrículas do Projeto Guri vão até dia 20 de agosto de 21

Divulgação

As matrículas para cursos gratuitos do Projeto Guri – Polo Bariri estão abertas até o dia 20 de agosto, sexta-feira. As inscrições são somente por sistema remoto (online).

A oferta resulta de parceria entre o governo do Estado e o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri. O programa oferece cursos de iniciação musical para crianças e adolescentes e as matrículas abertas são para o segundo semestre de 2021. Os interessados podem cursar aulas de violão, guitarra e baixo elétrico.

Segundo o setor, em 2021 o Polo Bariri do Projeto Guri passa a funcionar em novo endereço e horário: os cursos estão sendo ministrados nas instalações do Projeto Sol Maior (antigo Sesi), das 16h às 20h.

Para participar, é preciso possuir entre 6 e 18 anos incompletos e não é necessário ter conhecimento prévio no tema ou instrumento musical próprio.

As matrículas podem ser feitas até o dia 20 de agosto pelo link http://wae.projetoguri.org.br:8080/waeweb/servlet/hnwvcndrwdg?1,2021,2,1.

Para mais informações, entre em contato com o Setor de Cultura, que funciona no Centro Cultural Mário Fava, perto do Lago Municipal. Também pelo telefone (14) 3662-5344.