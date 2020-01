Luana Dalberto realiza exposição de desenhos realistas

A artista tirou foto com a atriz Lana Parrilla, que fez a personagem Rainha Má, do desenho em que ela ganhou concurso – Divulgação

De 23 de janeiro a 07 de fevereiro o Centro Educacional e Cultural de Exposições Mario Fava recebe exposição de desenhos realistas da artista plástica, Luana Dalberto, 29 anos.

A exposição finaliza projeto cultural “A arte em sua vida”, desenvolvido por Luana, através programa “Bariri: A Criativa do Vale do Tietê”, com recursos do ProArt, do governo do Estado.

O projeto ocorreu junto a alunos que foram descobrindo o artista que há em cada um. “Eles perceberam que através da prática do desenho, errar faz parte do aprendizado (e da vida), deixando-os assim, mais seguros”, conta a artista.

A exposição é formada por desenhos de personagens de filmes, séries, animais, e objetos realizados por Luana. A exposição também vai mostrar algumas técnicas que ela ensina em suas aulas.

A abertura oficial da exposição ocorre no dia 23, às 19h30 e depois permanece aberta ao público até o dia 7 de fevereiro. Alunos e professores das escolas locais devem marcar presença ao evento.

A artista

Há mais de 15 anos, a baririense Luana Dalberto, vem se destacando com seus desenhos. “Tenho amor por desenho desde criança e trabalho profissionalmente como professora de desenhos realistas”, ela ressalta. .

Luana já ganhou um concurso de desenho em São Paulo e, recentemente, tirou foto com a atriz Lana Parrilla, que fez a personagem Rainha Má, o desenho que ela ganhou o concurso.

Fez exposição sobre Filmes e Séries e realizou um desenho ao vivo no programa Balanço Geral de Bauru e região.

Luana leciona curso de desenho para iniciantes na Associação Cultural Quilombo e dá aulas particulares.

Para informações sobre as aulas, entre em contato através do Whatsapp (14) 9 8122-4372. Quem quiser saber mais sobre as produções artísticas da Luana é só visitar seu perfil no instagram (@luana_arts).

Se alguém quiser conferir o processo dos desenhos entre em seu canal no YouTube “Desenhando com a Luuh” (www.youtube.com/luanadalberto).