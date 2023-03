Guilherme e Benuto se apresentam com entrada gratuita no Bariri Rodeio Show 2023

A dupla Guilherme e Benuto foi confirmada nesta quarta-feira, 22, para se apresentar no Bariri Rodeio Show, que será realizado de 15 a 17 de junho no Estádio Farid Jorge Resegue.

Os artistas farão o show na sexta-feira, dia 16, aniversário da cidade, com entrada gratuita para o público. O show será custeado pela Prefeitura de Bariri.

Outras atrações devem ser Zé Neto e Cristiano na noite de 15 de junho (quarta-feira) e Edson e Hudson na noite de 17 de junho (sábado).

Assim como no ano passado, Bariri fará parte da Liga Nacional de Rodeio (Circuito Brahma). Serão três noites com montarias em touro e shows musicais.