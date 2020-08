Governo de São Paulo lança novos editais do ProAC Expresso 2020

Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura: objetivo é a retomada do setor de forma mais rápida – Governo do Estado de São Paulo

O governo estadual anunciou na quarta-feira (26) o lançamento de um novo pacote cultural com os últimos oito editais do ProAC Expresso 2020, programa de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo voltado a projetos culturais de pessoas físicas ou jurídicas fortemente impactados pela crise gerada pela pandemia do coronavírus.

Os recursos para o ProAC Expresso 2020 fazem parte do investimento recorde de R$ 177,18 milhões anunciado em 10 de julho pelo Governo do Estado em cerca de 4,8 mil projetos de artistas, produtores culturais e prefeituras que serão selecionados por chamadas públicas e curadorias independentes, com o objetivo de estimular a retomada das atividades culturais e criativas e incentivar a geração de renda, emprego e desenvolvimento.

“Com R$ 11 milhões a mais do que o valor de 2019, trata-se do maior investimento em produção cultural realizado por um estado brasileiro neste ano. O Governo do Estado pretende, com esta iniciativa, criar condições para que a retomada do setor seja mais acelerada do que as estimativas que temos hoje”, destacou Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Com base em dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Secretaria da Cultura estima que os cerca de 4,8 mil projetos apoiados devem gerar 53,8 mil postos de trabalho e um impacto econômico de R$ 266,8 milhões, alcançando todas as regiões do estado e todas as formas de expressão artística.

Para o ProAC Expresso Editais, será destinado o valor recorde de R$ 58,28 milhões, sendo R$ 47,9 milhões para projetos que serão selecionados este ano, R$ 8,70 milhões para as segundas parcelas dos projetos selecionados em 2019 e R$ 1,68 milhão para o pagamento dos 175 profissionais que formarão as comissões de seleção e os demais custos administrativos.

Os projetos deverão ser inscritos na plataforma Prosas (www.prosas.com.br), utilizada pela primeira vez pela secretaria, com um sistema de inscrição intuitivo que facilita o envio pelo proponente e simplifica os trâmites e a análise a ser feita pela Comissão de Seleção. Ao menos 50% dos projetos contemplados pelo ProAC Expresso 2020 serão do interior e do litoral e 20%, de artistas iniciantes.