Evento mostra como impostos podem ser transformados em cultura

No dia 4 de abril, a Ativaz Produções realizou o evento “Cultura Conecta” em Bariri, marcando um ponto de encontro entre o setor empresarial e o cultural da região. Através do uso estratégico das leis de incentivo, empresas locais e da região direcionam parte de seus impostos para apoiar esta iniciativa cultural significativa.

O evento ocorreu na Churrascaria Parraga, com participação de representantes de empresas, contadores e diretores de cultura de prefeituras parceiras, incluindo Bariri, Pederneiras e Brotas.

A produtora executiva da Ativaz Produções, Noemi Rodrigues, destaca o papel das leis de incentivo à cultura, que permitem a realocação de recursos financeiros originalmente destinados ao governo para o suporte de projetos culturais.

“Esses mecanismos criam uma estrutura robusta que beneficia diretamente a comunidade, promovendo cultura e arte”, explicou.

Segundo Noemi, a colaboração entre as empresas e o setor cultural vai além de promover eventos artísticos. Contribui para a construção de uma comunidade mais unida e engajada em discutir e agir sobre questões sociais importantes.

Embora os benefícios das leis de incentivo sejam evidentes, sua aplicação enfrenta desafios, principalmente devido à falta de conhecimento sobre esses mecanismos e à necessidade de tornar os processos mais acessíveis.

O Programa de Ação Cultural (ProAC) ICMS, do estado de São Paulo, é um exemplo. Nele, é permitido que parte do ICMS devido por empresas seja direcionada a projetos culturais aprovados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Esse mecanismo não só apoia a cultura local, mas também proporciona às empresas uma oportunidade de fortalecer sua imagem corporativa ao se associarem a iniciativas de impacto social positivo.

O processo de participação no ProAC ICMS envolve a seleção de projetos culturais por parte das empresas e o patrocínio a esses projetos, o que posteriormente permite a dedução do valor patrocinado do ICMS a ser pago. (Fonte: Assessoria de imprensa da Ativaz Produções)