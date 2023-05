Evento ‘A Casa é Nossa’ realiza 3ª edição

Na sexta-feira (12), a partir das 18h, acontece a 3ª edição do evento “A Casa é Nossa – Feira de Artesanato e Gastronomia”. Esta já é a 3ª edição e o destaque fica por conta do Dia das Mães, uma vez que ocorre às vésperas da data e trará muitas opções para presentear.

Idealizado pela artesã Valéria Cristina Beltrami, o evento começou despretensiosamente como forma de oferecer um canal de comercialização e foi crescendo. Dessa vez, são 15 participantes, entre produtores de artesanato e gastronomia.

“O espaço começou a ficar pequeno e muitos artesãos nos procuraram querendo participar, sinal que o modelo agradou”, diz Valéria. O espaço para a feira é quintal da casa da artesã (Avenida Claudionor Barbieri, 1.396), daí o nome “A Casa é Nossa”, também numa alusão à empresa quem mantém em parceria com o marido, Tarcisio Manzutti.

Valéria destaca que o objetivo não é concorrer com outros eventos do município, mas ser mais uma opção para produtores e compradores. A artesã considera que Bariri é muita rica em sua produção artesanal e de alimentos artesanais e nem teria como agregar todos que demonstraram interesse em expor.

“Queremos manter atmosfera de reunião entre amigos, espaço de conversa como foi nas outras edições”, avalia.

A proposta segue a linha de empreendimentos colaborativos, que vêm ganhando força entre pequenos empreendedores.

“Muitas pessoas, mesmo com o sonho do negócio próprio, não possuem estrutura para vender seus produtos ou possuem dificuldades, para manter financeiramente um espaço físico para tal atividade, por isso, a união traz bons frutos”, explica ela.

Valéria reforça também, que o objetivo não é apenas a venda. “Queremos ser um espaço de troca de ideias e experiências também”, finaliza.

Da Redação