Cultura: Valderez de Mello concorre ao Prêmio Jabuti 2024

A escritora e poetisa baririense, Valderez de Mello, está concorrendo ao prêmio Jabuti 2024, na categoria literatura infantil, com o livro Vitinho – O Cabritinho Montês, publicado em 2022.

O prêmio Jabuti é promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e é considerado patrimônio cultural do país e principal referência entre as premiações do mercado editorial brasileiro.

A 66ª edição do Prêmio Jabuti vem com algumas mudanças nas suas categorias. Além da escolha do Livro do Ano, a premiação contará com 22 categorias, uma a mais do que no ano passado, divididas em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.

Após análise e aprovação das inscrições, os livros são encaminhados para o corpo de jurados. É necessário aguardar o resultado da apuração, quando serão revelados os dez semifinalistas da categoria.

Vitinho

‘Vitinho – O Cabritinho Montês’ segue a grande estrada da educação infantil quanto aos valores essenciais para formação da criança amorosa, feliz, estão sempre de mãos dadas com a gratidão e o amor ao próximo. O livro realça ainda o valor da família e os laços importantíssimos da fraternidade e união entre irmãos.