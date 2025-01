Cultura: Quilombo promove oficina de capoeira com Mestre Galego

A Associação Cultural Quilombo de Bariri inicia programação/2025 de oficinas culturais gratuitas. A primeira será no dia 5 de fevereiro, quarta-feira, de Capoeira de Angola, com Mestre Galego.

A oficina será ministrada na sede da Quilombo (Avenida Claudionor Barbieri, 1246); às quartas e sextas-feiras, a partir das 19 horas.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas diretamente na secretaria da Quilombo, das 8h às 17h, ou através do WhatsApp (14) 99103-3227

Mestre Galego

Mestre Galego iniciou na Capoeira Angola em 1990, com o Mestre Pernalonga, do grupo Nova Geração de Angola. Chegou a formação de Mestre em 2015.

Já ministrou cursos de Capoeira Angola nas cidades de Ourinhos, Diadema, Bebedouros, Bertioga, Itaju, Jaú, Boracéia, Itapuí, Barra Bonita, Avaré, Itai, Venceslau Braz e no Paraná (Arapoti).

Aos 59 anos de idade chega na Quilombo para desenvolver um projeto social para todas as idades.