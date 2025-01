Cultura: Quilombo oferece aulas de Muay Thai com João Vitor Souto

A Associação Cultural Quilombo de Bariri inicia mais um projeto social, desta vez com aulas gratuitas de Muay Thai (arte marcial conhecida como boxe tailandês), com o competidor e treinador João Vitor Souto.

As aulas estão sendo oferecidas às terças e quintas-feiras, a partir das 19h, na sede da Quilombo (Avenida Claudionor Barbieri, 1.246).

Com 15 anos de dedicação ao Muay Thai e experiência em outras modalidades de combate, João Vitor Souto construiu carreira sólida como competidor e treinador. Participou de grandes eventos nacionais, como o Diamond Fight, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Coliseu, consolidando seu nome no cenário das artes marciais.

Atualmente, integra a equipe EFG Muay Thai MMA, considerada a maior e mais organizada do Brasil, sob a liderança do mestre Thales Almeida.

Ao longo de sua trajetória, teve a honra de treinar com ícones do Muay Thai, incluindo a lenda viva tailandesa Dieselnoi Chor Thanasukarn, com quem treinou por duas vezes.

Além disso, foi formado árbitro nacional e internacional pelo mestre tailandês Thanong Poompanich, uma das maiores autoridades da Tailândia.

Durante um mês, João Vitor treinou com o campeão escocês Stuart Forrest e teve a oportunidade de aprimorar suas técnicas ao lado de atletas peruanos e argentinos. Com essa bagagem, segue competindo e formando novos talentos dentro do esporte.

Para maiores informações, entrar em contato através do (14) 99103-3227 ou diretamente na secretaria da Quilombo. (Fonte: Equipe da Quilombo)