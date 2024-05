Cultura: Quarta-feira tem exibição gratuita do filme “Triunfo”

Nesta quarta-feira (22), ocorre exibição gratuita do filme “Triunfo”, a partir das 8h30, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava (próximo ao Lago Municipal).

O evento é promovido pelo Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, através do programa Pontos MIS, da Secretaria de Cultura de São Paulo.

“Triunfo” é uma produção brasileira lançada em 2014. O filme é um documentário e conta a história de Nelson Triunfo, dançarino e ativista social pernambucano, o “Pai do Hip Hop”. Ele foi um dos precursores da música e da cultura black no Brasil, além de ter sido pioneiro na introdução do break dance no país.

A sessão é restrita a maiores de 14 anos em razão da classificação indicativa do filme. (Fonte: Assessoria de Comunicação)