CULTURA: Projeto da Expoarte participa de encontro da ECA-USP

Com o título “Lutas e Flores: a poética feminista no olhar do artista juvenil”, projeto da Expoarte/2023, de Bariri, integra o 7º Encontro Fazendo e Desfazendo Gênero, da Escola de Comunicação e Artes da (ECA-USP).

O encontro está sendo realizado essa semana – de 30 de agosto a 1º de setembro. A participação baririense é na quarta-feira (30), das 9h às 10h30, sob coordenação da professora Vanessa Cisneiro de Antonio e Raica Spedo, do Setor de Culturea de Bariri.

O evento da ECA tem o objetivo de discutir pesquisas com temas emergentes como o pensamento descolonial, racismo, violência de gênero, assédio, desigualdade material, participação e representação política entre outros.

Lutas e Flores

Em junho, nas comemorações ao aniversário da cidade de Bariri, o Setor de Cultura promoveu a 3ª Edição da Expoarte, que foi vitrine de artistas em formação, alunos das redes públicas e privada do município.

Norteadas pelo título “Lutas e Flores: A poética feminista no olhar do artista juvenil”, ações educativas foram promovidas nas escolas, com alunos entre 8 a 17 anos.

Houve debate e reflexão crítica a respeito das construções do feminismo e machismo ao longo da sociedade. (Fonte: Assessoria de Comunicação)