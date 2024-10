Cultura: Programa Rock N’ Roça celebra 4 anos de história

O programa Rock N’ Roça, transmitido aos domingos pelo Sistema Belluzzo de Comunicação, completa quatro anos de história em novembro, mesmo mês que o apresentador e sócio da Rádio, Giovanni Belluzzo, o Giba, completa mais um ano de vida.

Para celebrar em dose dupla, ele reuniu três atrações musicais e um grupo de artesãos para um evento que será realizado no dia 9 de novembro, a partir das 17h, na Casa do Flash Back, em Bariri.

Para a festa de quatro anos do Rock N’ Roça e dos 29 anos de Giba Belluzzo, as atrações serão: Colmeia, Gato Brabo e Anesthesia (Metallica Cover), ou seja, do rap local ao rock internacional, seguindo a programação musical do programa Rock N’ Roça.

Além dos shows, o evento também traz a exposição de produtos do grupo baririense de artesãos, Fios de Afeto. Os ingressos custam: R$ 10 (antecipado) ou R$ 20 (na portaria).