Cultura: Pioneira do montanhismo cadeirante visita Museu Mário Fava

No último final de semana, o Museu Mário Fava de Bariri recebeu a visita do casal Guilherme Cordeiro e Juliana Tozzi, acompanhado do filho, Benjamin. A família de montanhistas de São José dos Campos adquiriu fama mundial através do perfil da ong @montanhaparatodos.

Eles viajam o mundo atrás de aventura. Para tanto, contam com o auxílio da cadeira “Julieti”, adaptada e desenvolvida por Guilherme, uma vez que Juliana é cadeirante.

Assim equipados, conseguem superar trilhas de difícil acesso, o que permitiu que Juliana se tornasse uma das primeiras montanhistas cadeirantes do mundo.

A história dessa família é tão impressionante que chamou a atenção de grandes marcas, que patrocinam e divulgam as aventuras. Há, inclusive, filme documental da família a Globo Play e no Canal Off.

A presença da família em Bariri, visitando o acervo de Mário Fava, deixou muito orgulhosa a equipe do museu, que divulgou a visita através das redes sociais.

História de força e superação

Durante a gravidez, aos 32 anos, Juliana Tozzi desenvolveu uma doença rara e irreversível que comprometeu severamente a coordenação motora e a fala. “E aí eu fiz uma promessa para ela que onde ela quisesse ir eu ia levar!”, lembra o esposo, Guilherme Cordeiro.

E foi o que ele fez, porém, com as cadeiras de rodas convencionais o passeio era algo muito difícil e envolvia uma grande estrutura de apoio.

Diante disso Guilherme decidiu fabricar uma cadeira especialmente para Juliana, que ganhou o nome de cadeira “Julietti”. Ela foi projetada e construída para permitir que pessoas com deficiência física possam percorrer as trilhas mais desafiadoras.

O equipamento é desmontável, fácil de transportar, possui apenas uma roda com pneu de borracha e amortecedor e necessita de dois operadores, além do passageiro. O assento fica a um metro de altura, possui encosto e cinto de segurança.

A primeira viagem de Juliana com sua nova companheira “Julietti”, foi no Parque Nacional do Itatiaia em 2016. Desde então o casal já percorreu mais de 30 trilhas e subiu o vulcão Acontango, na Bolívia, com mais de seis mil metros de altitude. Juliana ficou à 200 metros do topo e se tornou a primeira cadeirante brasileira a atingir essa altitude. A aventura virou um documentário no Canal Off chamado “Julietti, uma vida nas montanhas.”

O casal fundou um projeto, a ONG Montanha para Todos, que promove a inclusão das pessoas com deficiência no mundo. Hoje 40 parques pelo Brasil possuem suas próprias “Juliettis” e permitem passeios gratuitos aos visitantes que dependem dessa acessibilidade. (Fonte: G1 Campinas)