Cultura: Natal na Praça: hoje tem show autoral, Presépio Vivo e Casinha do Papai Noel

Nesta quarta-feira (18), a programação Natal Luz Esperança 2024 de Bariri continua na Praça da Matriz, com show autoral do cantor e compositor Roberto Coletta, apresentação do Presépio Vivo e a Casinha do Papai Noel.

As atrações têm início a partir das 19h30. O grupo coordenado pelo coreógrafo e professor Márcio Pereira apresenta o espetáculo Presépio Vivo, que há 15 anos vem abrilhantando a programação natalina em Bariri.

É formado por alunos do corpo coreográfico musical, mas também conta com a participação de componentes voluntários. O projeto tem o apoio de grupo de benfeitores amigos da cultura baririense.

Durante show ao vivo, o cantor local, Roberto Coletta, faz lançamento oficial da música “Eu sou capaz”. Gravada no estúdio da Hitmaker Áudio na capital paulista, a canção é uma “balada pop-rock”, que fala de liberdade e autoestima, com influências de Belchior e Roberto Carlos.

Com o novo single, Roberto Coletta também retorna aos palcos com shows na cidade de Bariri-SP.

A Casinha do Papai Noel foi montada e decorada pelo professor e coreógrafo Marcio Pereira, com a colaboração de integrantes do corpo coreográfico da Banda Marcial Giuliano Gallo.

Durante a programação, algumas personalidades baririenses estão se vestindo de Papai Noel para receber os pedidos de Natal, distribuir balas e alegrar a criançada que visita a praça.