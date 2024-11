Cultura: Narrativas de contos africanos fazem sucesso com a garotada

Dia 11 de novembro, segunda-feira, às 9h30, na Associação EducArte, houve a apresentação do projeto “Ju Conta Histórias – Contos Africanos”, que resgata a tradição oral dos contos africanos e a cultura dos quilombos.

A atriz e arte-educadora Jussara Vicente foi responsável por conduzir a apresentação, trazendo à vida histórias significativas. Ela apresentou três contos fascinantes: “Jabulani e o Leão”, “O Coração do Baobá” e “O Macaco e o Hipopótamo”.

As crianças ficaram encantadas com as narrativas africanas, que viajaram por culturas e tradições cheias de sabedoria.

Após a encenação, houve Roda de Conversa dos Anciões com um membro quilombola que assumiu posição central e criou uma ponte entre as narrativas e as vivências de seu povo. O mestre Wandeco apresentou a capoeira, envolvendo a garotada com movimentos, histórias e ensinamentos.

O projeto “Ju Conta Histórias – Contos Africanos” foi produzido pela Ativaz Produções, com apoio da Lei Paulo Gustavo do Estado.

É uma jornada itinerante que passa por cinco cidades do interior e litoral de São Paulo ao longo do mês de novembro.

Para mais informações, é possível acessar os perfis @ativazproducoes e @jucontosafricanos no Instagram. (Fonte e fotos: Ativaz Produções)