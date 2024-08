Cultura: Itapuí recebe a Feira Ao Ar Livro neste sábado (17)

Durante o mês de agosto, a Ativaz Produções traz experiência mágica e educativa para o público infantil com a realização da Feira Ao Ar Livro.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, ocorre em três cidades: Itapuí, Boraceia e Bariri, proporcionando o dia inteiro de atividades voltadas para a descoberta da leitura de forma divertida e lúdica.

A primeira parada da Feira Ao Ar Livro é na Prainha de Itapuí, neste sábado (17), com programação repleta de atividades encantadoras.

No Bosque da Imaginação, das 11h às 14h, tem as Aventuras no Bosque com recreação, seguida pela Chuva de Leitura das 12h às 13h, onde os participantes são convidados a trazer seus livros favoritos. Entre 13h e 14h, ocorre Piquenique Literário, onde as famílias podem trazer seus lanchinhos e se juntar às fadas mágicas. Das 14h às 17h, no Oceano de Ideias, haverá Leitura Livre com a Sereia, permitindo que todos mergulhem nas profundezas da imaginação. Às 17h, no Bosque da Imaginação, será a vez da Poesia no Bosque, onde os participantes podem revelar um poema surpresa.

No Anfiteatro, entre 15h às 16h, tem Contação de Histórias, proporcionando hora de encantamento e magia com os contadores de histórias. Às 15h, a Palhaçaria traz momentos de risos e brincadeiras, e às 16h, deslumbrante Show de Ballet encerra as atividades do dia.

Boraceia e Bariri

Após Itapuí, a Feira Ao Ar Livro se desloca para Boraceia, sábado seguinte (24), na Praça do Núcleo Habitacional Antônio Lorenzetti. Encerrando a programação, Bariri recebe a feira no sábado, dia 31 de agosto, na sede da Associação EducArte, localizada no antigo Tiro de Guerra.

Em todas as cidades, a feira acontece das 11h às 17h, garantindo dia repleto de atividades e diversão.

Especialmente voltada para famílias e crianças, a Feira e todas as atividades são pensadas para promover a interação e o aprendizado em conjunto.

É importante lembrar que as crianças devem estar acompanhadas por seus responsáveis durante todo o evento.

(Fonte: Ativaz Produções)